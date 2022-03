Blaulicht : Unfall bei Büdlich: Mann wird verletzt und kommt ins Krankenhaus

Büdlich Am Dienstagvormittag ereignete sich bei Büdlich ein Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Was bisher bekannt ist.

Der Unfall geschah um 10.35 Uhr an der Kreuzung der L148 mit der L 150, teilt die Polizei mit. Demnach war ein 58-jähriger Autofahrer von Bescheid in Richtung Trittenheim unterwegs. In der Kreuzung habe er die Vorfahrt eines 69-Jährigen, der aus Richtung Thalfang kam, so die Polizei weiter.