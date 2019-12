Auto gestohlen : Mann wird im Hunsrück von vier Männern mit Schusswaffe bedroht

Hottenbach Mysteriöser Vorfall im Hunsrück: Ein Autofahrer soll während einer Pinkelpause bei Hottenbach (Kreis Birkenfeld) von vier Männern mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen worden sein, im Fond seines VW-Touareg einzusteigen.

So hat es der Mann aus der Verbandsgemeinde Rhaunen der Polizei geschildert. Anschließend, so der Mann weiter, sei man zu fünft in Richtung Hottenbach gefahren.