Marihuana und Amphetamine im Gepäck

Die Polizei Wittlich hat am späten Dienstagnachmittag bei zwei Heranwachsenden Mariahuana gefunden. Bei einem weiteren Mann entdeckten die Beamten zudem in dessen Rucksack eine nicht unerhebliche Menge Amphetamine. Der polizeibekannte Mann gab an, den Rucksack eines Bekannten mitzuführen und von den Drogen nichts gewusst zu haben. Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher und leiteten gegen alle Personen entsprechende Strafverfahren ein.