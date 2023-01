Einsatz in der Nacht : Mehrere Feuerwehren bei Brand in Maring-Noviand – Böller waren mutmaßliche Brandursache (Fotos)

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Maring-Noviand – Böller waren mutmaßliche Brandursache (Fotos)

Einsatz in der Nacht

Maring-Noviand Es waren noch fast zwei Stunden bis Mitternacht, als in Maring ein Feuer ausbrach. Es waren vermutlich zu früh gezündete Feuerwerkskörper, die dafür verantwortlich waren.

Zu einer brennenden Hecke direkt neben einem Gebäude musste die Feuerwehr am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in die Moselstraße in Maring ausrücken. Ursächlich dürften Raketen oder Böller gewesen sein, die unsachgemäß abgeschossen wurde, teilte die Polizei mit.