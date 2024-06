Wohl technischer Defekt Wäschetrockner brennt in Wohnhaus – Feuerwehr rettet Hund

In Maring-Noviand hat am Montagmorgen, 3. Juni, gegen 8.50 Uhr ein Wäschetrockner in einem Einfamilienhaus gebrannt. Auslöser war laut Pressemitteilung der Polizei ein technischer Defekt. Insgesamt wurde ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich verursacht.