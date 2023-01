Feuerwehr im Einsatz : Markusberg in Trier: Erst brennendes Auto, später folgt ein Hangrutsch

Trier Die Feuerwehr Trier wurde am Sonntag zweimal zum gleichen Ort gerufen. Zunächst ging es nur um ein Auto, das am Markusberg verunfallt war. Später wurde auch das THW benötigt.

Am Sonntagmittag, 15. Januar, kam es gegen 14.50 Uhr in Trier auf dem Markusberg zu einem Hangrutsch. Die Berufsfeuerwehr Trier rückte aus, um gemeinsam mit dem technischen Hilfswerk Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Was der Auslöser des Hangrutsches war, ist zunächst unklar. Zuvor war am Sonntag bereits in diesem Bereich ein Auto in die Böschung geprallt und hatte Feuer gefangen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner das Auto gelöscht.