Wohnung des Verdächtigen durchsucht : Auf das Maskentragen hingewiesen - Supermarkt-Kunde bedroht Kassiererin in Schweich

Schweich Ein Mann hat in einem Supermarkt in Schweich eine Kassiererin mit der Aussage bedroht, er könne sie ja erschießen - weil sie ihn auf das korrekte Tragen der Maske hingewiesen hatte. Die Polizei reagierte darauf umgehend.

Die Polizei hat auf einen Vorfall im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Idar-Oberstein, bei dem ein Gegner der Corona-Regeln einen jungen Kassierer einer Tankstelle mit einem Revolverschuss erschossen hatte, umgehend reagiert: In einem Supermarkt in Schweich hatte am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Mann eine Angestellte eines Supermarktes in Schweich bedroht. Nachdem die Kassiererin den Mann auf das korrekte Tragen der Mund-Nasen-Maske hingewiesen und den Kassiervorgang abgeschlossen hatte, äußere dieser, er könne sie auch erschießen und verließ anschließend den Markt, wie die Polizei am frühen Donnerstagabend mitteilte.