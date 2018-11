Massenkarambolage auf der A6 bei Ramstein: Acht beteiligte Autos, drei Verletzte

Neun Kilometer Stau auf der A6 bei Ramstein am Dienstagabend. Dort sind gleich acht Autos aufeinander gekracht. Menschen wurden verletzt. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. dpa

Der Unfall hat sich am frühen Dienstagabend auf der Autobahn A6 in Richtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Ramstein ereignet.

Wegen der dortigen Verengung der Fahrbahn kam es zu einem Stau. Die von hinten kommenden Fahrzeuge erkannten , vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, die Situation zu spät und fuhren in das Stauende.

Insgesamt waren acht Fahrzeuge ineinander verkeilt. Öl und Treibstoff lief aus einigen Autos aus. Drei Menschen wurden verletzt und mussten zur weiteren Versorgung ins Westpfalzklinikum gebracht werden.

Die Bereitschaft der Autobahnmeisterei musste verständigt werden, um die Fahrbahn zu reinigen. Für die Rettungsarbeiten wurden mehrere Abschleppdienste und die Feuerwehr Kaiserslautern angefordert.

Ein Stau von rund neun Kilometer Länge verursachte ein Verkehrschaos, da die Unfallstelle nur einspurig passierbar war.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.