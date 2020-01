Gewalt : Massenschlägerei im Wittlicher Krankenhaus

Wittlich Prügelei zwischen zwei Gruppen und insgesamt rund 15 Personen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizeidirektion Wittlich auf TV-Anfrage hin am Donnerstag mitgeteilt hat, soll es bereits am Dienstag, 28. Januar, im Eingangsbereich des Verbundkrankenhauses Wittlich zu einer Art Massenschlägerei gekommen sein. Nach Angaben der Polizei sowie der Pressestelle des Verbundkrankenhauses sollen etwa 15 Personen daran beteiligt gewesen sein – unter anderem auch Patienten des Krankenhaus. Nach Alarmierung machte sich die Polizei am Dienstag gegen 17 Uhr auf den Weg zum Krankenhaus in Wittlich. Die Polizeidirektion Wittlich schildert den Fall wie folgt: „Vor Ort konnten zwei Personengruppen, die offensichtlich in diese Auseinandersetzung involviert waren, von den Polizeibeamten getrennt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nach einem verbalem Streit zwischen den beiden Parteien zu tätlichen Auseinandersetzungen in deren Verlauf sich letztendlich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben.“