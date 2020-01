Kriminalität : Mutmaßliche Massenschlägerei in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Bereits am vergangenen Wochenende soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein.

In Trarben-Trarbach soll es offenbar eine Massenschlägerei gegeben haben. Darauf haben Facebook-Nutzer kürzlich hingewiesen. Demnach sollen am Sonntag, 26. Januar, in der Kirchstraße in Traben-Trarbach acht bis zehn Personen aufeinander getroffen sein. Ob es dabei zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Die Polizei will sich dazu offiziell noch nicht äußern, da die Ermittlungen noch laufen.