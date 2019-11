Blaulicht : Massenunfall auf A1 in der Eifel: 18 Autos und ein Lkw beteiligt

Massenunfall auf A1 in der Eifel: 18 Autos und ein Lkw beteiligt

Hasborn Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Samstagabend auf der A1 bei Hasborn (Kreis Bernkastel-Wittlich) gekommen. Der Grund war Blitzeis.

Bei einem Massenunfall auf der Autobahn 1 sind am Samstagabend bei Hasborn (Kreis Bernkastel-Wittlich) vier Menschen leicht verletzt worden. 18 Autos und ein Lastwagen waren in den Unfall verwickelt.

Ursächlich, so heißt es vonseiten der Polizei, dürfte Blitzeis während eines Graupelschauers gewesen sein. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Personen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht“, so die Polizei. Die A1 war im Bereich der Anschlussstelle Hasborn zeitweise vollgesperrt, es erfolgte eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wittlich.