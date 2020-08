Blaulicht : Nach Ruhestörung in Trier: 31-Jähriger verletzt Nachbarn mit Brotmesser

Trier Es begann mit einer Ruhestörung und endete mit einer Messerattacke: Als ein 64-Jähriger in Trier-Ost in einem Mehrfamilienhaus einen Nachbarn um Ruhe bat, griff dieser zum Brotmesser und stach auf den Mann ein, der schwer im Gesicht verletzt wurde. Bei der Festnahme des 31-jährigen Angreifers wurde zudem ein Polizist verletzt.

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, kam es bereits am späten Dienstagabend zu dem Vorfall. Beamte der Polizeiinspektion Trier seien zu einer ursprünglich gemeldeten Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus im Trierer Osten ausgerückt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der in seiner Ruhe gestörte Anwohner im gemeinsamen Hausflur seinen Nachbarn zur Ruhe ermahnen wollen, als dieser sich unvermittelt mit einem größeren Brotmesser bewaffnete und damit sofort auf sein Gegenüber einstach. Mit schwersten Schnittverletzungen im Gesicht konnte sich der 64-jährige Mann in seine Wohnung retten. Dann habe der 31-jährige Angreifer noch gewaltsam versucht, in die Wohnung des 64-Jährigen zu gelangen.