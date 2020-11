Blaulicht : Matratze brennt in Kürenz, Essen in Feyen

Trier (red/vk)

Gleich zweimal musste die Berufsfeuerwehr Trier am Wochenende in Trier ausrücken. Am Samstagabend, 21. November, gegen 21.36 Uhr wurde die Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert und rückte in die Güterstraße nach Trier-Kürenz aus.Ein Rauchwarnmelder hatte in einem Haus Alarm geschlagen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie fest, dass in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine Matratze brannte. Die Bewohnerin hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Der Brand wurde gelöscht, die Wohnung belüftet und die Frau mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist allerdings bislang noch unklar. Im Einsatz waren die Löschzüge 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier.Bereits Sonntag Nacht gegen 1.55 Uhr mussten die Rettungskräfte abermals ausrücken. Diesmal in die Wilhelm-Deuser-Straße nach Trier-Feyen. Auch dort hatte, wie am Tag zuvor in der Güterstraße, ein Rauchmelder angeschlagen. Als die beiden Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken am Einsatzort eintrafen, kokelte dort ein Topf mit verbranntem Essen auf dem Herd.Der Brand wurde schnell gelöscht, die Wohnung belüftet und der Bewohner durch die Sanitäter des Rettungswagens versorgt.