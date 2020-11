Blaulicht : Matratze brennt, Wohnung verraucht

Trier Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Matratzenbrand in Trier-Kürenz gelöscht. Ein Rauchwarnmelder hatte in einem Haus in der Güterstraße Alarm geschlagen. Die Rettungskräfte trafen auf eine verrauchte Wohnung, eine Person sei dem Rettungsdienst übergeben worden.