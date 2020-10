Blaulicht : Tankstellenmauer in Daun beschädigt und weggefahren

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Ein unbekannter Fahrer ist am Sonntag, 18. Oktober, mit seinem schweren Fahrzeug gegen eine massive Mauer einer Tankstelle in der Bonner Straße in Daun gefahren Die Mauer wurde dadurch erheblich beschädigt.