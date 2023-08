Mehrere Meter durch die Luft geschleudert Fußgänger überfahren - Illegales Autorennen in Mayen endet tödlich

Laut Zeugenaussagen soll der 20 Jahre alte Autofahrer den 19 Jahre alten Fahrer in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs überholt haben. Nachdem er nach dem Überholen wieder einscherte, erfasste er demnach den 50 Jahre alten Fußgänger, als dieser gerade die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er kurz darauf an der Unfallstelle gestorben sei.