Kreis Bernkastel-Wittlich Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt Hang hinab – Porschefahrer haut einfach ab

Am Samstag, 3. August, kam es auf der K10 zwischen Meerfeld und Deudesfeld gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem silbernen Porsche 911 Cabrio. Dabei geriet das Auto in einer Rechtskurve derart auf die Gegenfahrspur, dass der Motorradfahrer ausweichen musste und infolgedessen rechts neben der Fahrbahn einen Abhang hinabstürzte. Dadurch wurde der Motorradfahrer schwer, allerdings nicht lebensgefährlich verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.