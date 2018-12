(Update) Mega-Überschwemmung am Trierer Weidengraben: 350.000 Euro Schaden (Fotos)

Großeinsatz in Trier: Anwohner haben die Feuerwehr alarmiert, weil aus den Kellerräumen einer Apotheke und einer Arztpraxis Wasser strömte. Drei Meter bis unter die Decke reichte die Überschwemmung. Von Florian Blaes

Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.38 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Gebäude in der Weidenstraße in Trier alarmiert. Besorgte Anwohner hatten der Leitstelle gemeldet, dass aus den Kellerräumen einer Apotheke und einer Arztpraxis große Mengen Wasser nach außen strömen würden. Fensterscheiben seien bereits gebrochen.

Das Fahrzeug der Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle eine enormen Wasseraustritt fest und forderte umgehend weitere Hilfe an. In einem Großeinsatz wurden drei Rüstzüge alarmiert.

Eine erste Begutachtung durch den Einsatzleiter ergab, dass die kompletten Kellerräume des gesamten Gebäudes bis unter die Decke, mehr als drei Meter hoch, unter Wasser standen. Umgehend kamen zahlreiche Pumpen zum Einsatz.

Zwischenzeitlich wurden die Stadtwerke Trier über den Zwischenfall informiert und um Unterstützung gebeten. In dem betroffenen Gebäude und in den umliegenden Mehrfamilienhäusern wurde vorsorglich der komplette Strom abgeschaltet. Fachkräfte der Feuerwehr nahmen Proben des Wassers um sicher zu stellen, dass keine Gefahrstoffe ausgetreten waren. Bis zum Nachmittag konnte die Ursache noch nicht festgestellt werden, da der Wasserspiegel zu hoch war.

Unter den Betroffenen ist auch Viola Carota, Mitarbeiterin der Sonnenapotheke. „Wir wurden über die Arzthelferin der Arztpraxis über die Überflutung in Kenntnis gesetzt und stehen unter Schock. Im Keller stand das Wasser mehrere Meter hoch bis unter die Decke. Unsere ganzen Lagerkapazitäten der Apotheke sind wohl zerstört.“

Weiterhin wurde deutlich, dass der Tresor mit Medikamenten im tiefen Wasser steht. „Ob wir nach den Feiertagen wieder unsere Arbeit aufnehmen können, ist derzeit völlig unklar,“ erklärt Viola Carota.

Auch Dr. med. Michael Langenbach ist betroffen. „Wir haben zwar unsere Praxis im Obergeschoss, aber im Keller lagern unsere Patientenunterlagen auf Papier, und die Elektronik ist dort untergebracht. Wir hoffen, dass die Rechner mit allen Unterlagen nichts abbekommen haben.“ Er versuchte, die Kräfte von Feuerwehr und das SWT zu unterstützen. „Die Arbeit geht hier sehr routiniert voran, ich bin richtig froh über die grandiose Hilfe aller Einsatzkräfte auch an Weihnachten.“ Die Praxis öffnet erst im neuen Jahr wieder, bis dahin sollten alle Schäden begutachtet sein.

Einsatzleiter Thomas Reinholz beziffert am Mittag, während die Pumpen noch in vollem Gange sind, die Höhe des Schadens. „Mit Absprache unter allen Verantwortlichen vor Ort gehen wir derzeit von einem Mindestschaden von mehr als 350.000 Euro aus.“

FOTO: TV / Florian Blaes

Die genauen Begutachtungen können erst erfolgen, wenn das gesamte Wasser abgepumpt ist. „Unsere Arbeit wird wohl noch mehrere Stunden andauern, anschließend beginnt die Ursachenforschung des SWT“, so Reinholz.

Ein Bagger rollte am Mittag an, um den Bereich um das Gebäude aufzuschachten. Somit möchte man sicher gehen, dass die Wege und Parkplätze nicht unterirdisch unterspült wurden.

Weiterhin sollte die Quelle des Wasserausrittes gefunden werden. Nach ersten Informationen der Spezialisten kam es wohl zu einem technischen Defekt an der Zuleitung zum Gebäude. Über mehrere Stunden muss das Wasser schon vor Beginn des Einsatzes in die Kellerräume gelaufen sein. Der Einsatz dauerte mehr als 4,5 Stunden bis gegen 15 Uhr an. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz ist die Berufsfeuerwehr der Wache I und II, sowie der Löschzug Kürenz und der A-Dienst der Berufsfeuerwehr. Weiterhin die Polizei und die SWT Trier.