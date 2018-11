Langer Stau am Trierer Pacelli- und Barbaraufer

Wer von der Südstadt über die Konrad-Adenauer-Brücke gen Euren fahren will, ist derzeit gekniffen: Die kleine Auffahrt vom Pacelliufer aus auf die Brücke ist wegen Ausbesserungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird weiter am Ufer entlang geleitet und soll dann die Brückenauffahrt am Kloster St. Matthias nutzen. Soll – denn an der dortigen Abbiegespur hat es am Vormittag einen Unfall gegeben, an dem ein LKW beteiligt war, der die halbe Abbiegespur blockierte.

Die Folge war ein kilometerlanger Rückstau an der Uferstraße entlang, der gegen 11 Uhr bis ans Mutterhaus/Krahnenstraße reichte.

Wann die Brückenauffahrten wieder frei befahrbar sind, ist unbekannt.

FOTO: Christiane Wolff

FOTO: TV / Christian Kremer