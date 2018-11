Der Fahrer eines schwarzen Siebener-BMWs ist am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der A 1 von Koblenz in Fahrtrichtung Trier mit einem Schilderwagen der Autobahnmeisterei kollidiert. Von Konrad Geidies

Nach Angaben der Polizei krachte der BMW-Fahrer in Höhe der Abfahrt Manderscheid vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit und Unachtsamkeit auf den vor ihm stehender Schilderwagen. Der Fahrer hatte dabei Glück, er konnte seinen völlig demolierten Wagen unverletzt verlassen. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro. Der Schaden an dem Schilderwagen und dem Zugfahrzeug der Autobahnmeisterei liegt bei rund 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich.