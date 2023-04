Zu hohe Geschwindigkeit Ohne Führerschein und unter Drogen - 34-Jähriger rast gegen Baum in Mehren

Mehren · Ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der Darscheiderstraße in Mehren endete für einen 34-Jährigen glimpflich. Der Mann raste frontal in einen Baum, ohne verletzt zu werden. Danach verschwand er von der Unfallstelle.

06.04.2023, 14:32 Uhr

Der Mann raste frontal in einen Baum, ohne verletzt zu werden. Foto: Polizei Daun