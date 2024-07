Zeugen gesucht Dreist: Diebe stehlen große Zahl Gemüsekisten mit LKW

Laut Polizei sind in der Nacht von Freitag, 19.07.2024, auf Samstag, 20.07.2024, bislang unbekannte Täter in den Gartenbaubetrieb "Gemüseland Vulkaneifel" in Mehren eingebrochen. In dem Betrieb, der auch "Tomatenland" oder "Tomatenfarm" genannt wird, entwendeten sie eine hohe Anzahl an Gemüsekisten. Zum Abtransport des Diebesguts setzten die Täter laut Polizei einen LKW ein.