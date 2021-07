Unfall : LKW verursacht Schaden durch Bugwelle

Foto: Polizei Bitburg

Gerolstein Ein Lastwagen mit Anhänger hat am Donnerstag in der überfluteten Brunnenstraße in Gerolstein großen Schaden angerichtet. Das aus Richtung der Hochbrücke kommende Fahrzeug erzeugte aufgrund seiner Geschwindigkeit eine „Bugwelle“ vor sich,die sich auf die gesamte Wasserfläche auswirkte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dadurch wurden nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens zehn PKW, die dort aufgrund des Hochwassers zurückgelassen werden mussten, von der Welle erfasst und gegen die angrenzenden Gebäude gedrückt.

Hierdurch dürften, neben den Schäden durch das Hochwasser, weitere massive Schäden sowohl an den Fahrzeugen, als auch am Gebäude des LBM (Bereich Brunnenstraße Nr. 9) entstanden sein. Durch einen Zeugen wurde der Polizei ein Video übermittelt, auf welchem der Ablauf erkennbar ist. Nach derzeitigem Stand handelte es sich bei den beschädigten Fahrzeugen unter anderem um einen orangefarbenen Kastenwagen (vermutlich vom LBM), dunkelgraues Fahrzeug, eventuell VW, mehrere Kleinwagen sowie einen schwarzen Kombi