Mehrere Betrugsversuche durch Telefonanrufe

Im Bereich Prüm kam es am Dienstag zu mehreren Betrugsversuchen durch Telefonanrufe. Laut Polizei gab der Anrufer an, von der Polizei zu sein. Er habe dann eine Täterfestnahme geschildert. Im Rahmen der Ermittlungen seien persönliche Daten des Angerufenen aufgefallen. Die Täter behaupteten weiterhin, dass man nun auch einen weiteren Einbruch bei den Angerufenen befürchte. Die Opfer wurden dann gebeten, der Polizei Zugang zu Bargeld und Waffen zu verschaffen und diese in deren angeblich sichere Obhut zu geben. Bei den Anrufern handelte es sich nicht um echte Polizeibeamte.

Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und es kam zu keinem Schaden. Weitere Methoden solcher Täter sind unter anderem falsche Gewinnversprechen oder es wird eine Notlage eines engen Angehörigen vorgetäuscht. Um die Notlage abzuwenden, würde dringend sofort Bargeld benötigt.

Die Polizei rät in solchen Fällen, die örtliche Dienststelle anzurufen und nachzufragen, ob von dort jemand angerufen habe. Der Anruf sollte nicht über die Wahlwiederholung des Telefons geschehen.