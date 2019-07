Besitzerin flüchtet : Mehrere Bisse: Hund fällt Frau und Terrier im Waisenhauspark in Bitburg an

Mehrere Bisse: Hund fällt Frau und Terrier im Waisenhauspark in Bitburg an

Bitburg Hund beißt Frau und Hund: Ein aggressiver Hund ist laut Polizei frei im Bitburger Waisenhauspark umhergelaufen und hat eine Frau und ihren Yorkshire Terrier angefallen.

(red) Ein frei laufender Hund hat am Dienstag eine 56-jährige Frau sowie ihren Yorkshire-Terrier in Bitburg verletzt. Die Besitzerin des bissigen Hundes flüchtete.

Die Polizei schildert den Vorfall so: Die 56-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Yorkshire Terrier im Waisenhauspark unterwegs, als ihr eine ältere Dame mit Hund entgegen kam. Diese löste die Leine, woraufhin der Hund in Richtung der 56-Jährigen lief. Diese wiederum nahm ihren Yorkshire-Terrier schützend in die Arme. Doch der aggressive Hund der älteren Dame ließ sich nicht aufhalten und biss den Terrier dreimal. Die 56-jährige wurde zweimal in den Arm gebissen und durch das Hochspringen des aggressiven Hundes gekratzt.