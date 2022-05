Kriminalität : Einbruchs-Serie im Bereich um Saarburg und an der Obermosel

Einbruchs-Serie im Bereich um Saarburg und an der Obermosel

Gleich mehrere Häuser an der Obermosel und um Saarburg herum sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern gewesen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilt.

Demnach haben die bislang unbekannten Täter zwischen 2 und 3 Uhr die Haustüren von sechs Wohngebäuden in Saarburg, Mannebach, Wincherigen und Palzem „mit brachialer Gewalt“ aufgebrochen. Dass zu dem Zeitpunkt Bewohner der Häuser anwesend waren, sei den Einbrechern gleichgültig gewesen, so die Polizei. Zum Teil wurden die Diebe von den Bewohnern angetroffen und in die Flucht geschlagen. Im Zusammenhang mit den Taten wurde als Fluchtfahrzeug ein weißer Pickup beobachtet.