Polizei bittet um Mithilfe Café, Fitnessstudio, Wohnhaus - Mehrere Einbrüche in Trier

Trier · Die Polizei sucht dringend Zeugen für mehrere Einbrüche in Trier. Dabei wurde in ein Fitnessstudio, ein Café und ein Wochenendhaus eingebrochen. Was die Täter mitgenommen haben und welche Infos es zu den Taten gibt.

26.09.2023, 07:52 Uhr

Foto: TV/Fritz-Peter Linden