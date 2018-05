Mehrere Einbrüche: Polizei sucht Zeugen

(red) Die Kripo Idar-Oberstein sucht für mehrere Einbrüche Zeugen. Unbekannte Täter haben bereits in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in einem Autohaus in Berglicht ein Fenster aufgehebelt.

Sie öffneten mit einem Trennschleifer einen Tresor und stahlen Bargeld. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages.

In der Nacht zum Sonntag drang gegen 4.15 Uhr ein Unbekannter in eine Physiotherapiepraxis in Oberstein ein. Aus den Praxisräumen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. In einer Wohnung im gleichen Anwesen wurde er offenbar gestört und flüchtete.

Bei einem weiteren Einbruch in das Domizil des Verschönerungsvereins in Hammerstein wurde in der vergangenen Woche wohl nichts gestohlen.

Hinweise an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter Telefon 06781/568670.