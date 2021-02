Polizei kontrolliert an der A 60 : Mehrere Fahrer bei Prüm mit Drogen im Auto erwischt

Polizei kontrolliert an der A 60

Prüm Marihuana, Haschisch und andere Drogen hat die Polizei bei Kontrollen an der A 60 gefunden.

Der Bundespolizei Trier sind bei Kontrollen an der A 60 am Wochenende mehrere Drogensünder in Netz gegangen. Sie fand mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Frankfurt nahe der deutsch-belgischen Grenze bei einigen Fahrern Drogen und Drogenutensilien. Sie müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ein Autofahrer stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.