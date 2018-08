Wasser in Tiefgarage und überspülte Straßen - Mehrere Feuerwehreinsätze nach Gewitter (Update/Fotos)

Bei einem Gewitter mit Starkregen sind am Mittwochabend Keller und eine Tiefgarage vollgelaufen. Betroffen war vor allem die VG Konz und dort besonders Nittel. Aber auch in Welschbillig (VG Trier-Land) waren die Wehren im Einsatz. j.e./bla/siko/whrc

Teile der VG Konz waren vom Starkregen besonders betroffen.

In Nittel musste die Feuerwehr gleich mehrmals zu vollgelaufenen Kellern in der Moselstraße ausrücken. Zeitgleich mussten Keller in der Bahnhofstraße in Wellen leer gepumpt werden. Die meiste Arbeit war jedoch eine vollgelaufene Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses „Im Pflanzgarten“ in Nittel. Dort stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch. Die Feuerwehr setzte mehrere Tauchpumpen ein, um die Garage wieder frei von Wassermassen zu bekommen. Auch Kellerräume liefen voll und mussten leer gepumpt werden. Die Arbeiten zogen sich bis zum Einbruch der Dunkelheit hin und dauerten mehrere Stunden an.

Während die Feuerwehr in Nittel mit Abpumpen beschäftigt war, mussten zahlreiche Kräfte nach Nittel-Rehlingen ausrücken. In der Bergstraße, etwa dem tiefsten Punkt des Ortteiles, liefen Wasser- und Geröllmassen zusammen. Der Rehlinger Bach trat über die Ufer. Von den Fendern oberhalb des Ortes liefen ebenfalls Geröllmassen in die Ortsmitte. Die K 105 zwischen Rehlingen und Köllig war zeitweise unpassierbar und musste vom LBM gereinigt werden. Um Schlimmeres zu verhindern, räumten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Einlass vor einer Brücke frei, sodass das Wasser ungehindert abfließen konnte.

Ebenfalls wurde die zur B 419 überleitende L 135 in Nittel von Wasser- und Schlammmassen überspült.

Im Einsatz waren die Einsatzleitung der VG Konz, die Feuerwehren aus Nittel, Rehlingen, Köllig, Wellen und Temmels.

Unwettereinsätze auch in Welschbillig

Zu zahlreichen Unwettereinsätzen kam es am Mittwochabend auch in Welschbillig. Durch den starken Regen war in der Helenenberger Straße ein Hang abgerutscht. Die Feuerwehr sicherte die Stelle ab und begann zusammen mit Mitarbeitern des LBM, die Straße von den Geröllmassen zu befreien. Zeitgleich kam es in der Trierer Straße zu mehreren vollgelaufenen Kellern. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Im Einsatz waren die Polizei Schweich und die Feuerwehr Welschbillig.

FOTO: Wilfried Hoffmann