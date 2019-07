Feuerwehr : Mehrere Flächenbrände innerhalb kürzester Zeit

Eine größere Fläche stand am Dienstagnachmittag bei Butzweiler in Flammen. Foto: Florian Blaes

Trier Zu mehreren Flächenbränden in Trier und im Trierer Umland musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausrücken.

An der Kreisstraße zwischen Butzweiler und Newel kam es am Nachmittag zu einem großen Flächenbrand. Dort brannte ein Getreidefeld von 40.000 Quadratmeter Fläche. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort, der Brand soll aber inzwischen gelöscht sein. Die Wehrleute werden bei den Löscharbeiten von Landwirten unterstützt.

Auch in Trier kam es am Dienstag zu zwei Flächenbränden. Das erste Feuer wurde gegen 15.50 Uhr in der Einsatzstelle Robert-Schumann Allee auf dem Petrisberg gemeldet. Die Rauchentwicklung konnte schon von weitem ausgemacht werden. Die Berufsfeuerwehr mit der Wache eins und der Löschzug Kürenz hatten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.