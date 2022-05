Kriminalität : Unbekannte erbeuten mehrere hundert neue Laptops aus Lagerhalle in Hermeskeil

Hermeskeil Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Laptops im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus einer Lagerhalle im Industriegebiet in Hermeskeil gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen nach den bisherigen Ermittlungen mehrere Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.40 Uhr über das Dach in die Lagerhalle in der Michael-Felke-Straße ein. In der Halle waren unter anderem mehrere hundert neue Laptops verschiedener Marken gelagert, die von den Tätern entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes dürfte nach Polizeieinschätzung im mittleren sechsstelligen Eurobereich liegen.