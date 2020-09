Polizei : Drei Unfälle, drei Leichtverletzte am Sonntag in Trier

Drei Unfälle, drei Leichtverletzte am Sonntag in Trier

Ein Auto- und ein Motorradfahrer sind am Sonntag an der Kreuzung Nordallee/Simeonstiftplatz in Trier mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Foto: Polizei Trier

Trier Das spätsommerliche Wetter am vergangenen Sonntag haben laut Polizei erneut viele Motorradfahrer genutzt, um noch einmal auf zwei Rädern durch die Lande zu fahren. In Trier kam es zu mehreren Unfällen.

Der zweite Unfall unter Beteiligung eines motorisierten Zweirades ereignete sich in der Zeughausstraße, Ecke Gärtnerstraße . Dort hat sich laut Polizei ein linksabbiegender Autofahrer zu verantworten, der einen ihm entgegenkommenden Roller übersehen hatte. Der Rollerfahrer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, stürzte dabei jedoch und zog sich mehrere Schürwunden an Armen und Beinen zu.

Am frühen Sonntagabend mussten Polizei und Notarzt zu einem weiteren Unfall in der Aachener Straße ausrücken. Dort hatte eine 15-jährige Fußgängerin ein von links kommendes Auto übersehen und war zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn gelaufen. Eine Freundin der Fußgängerin hatte noch erfolglos versucht, sie am Arm festzuhalten, doch der Wagen erfasste die Jugendliche am rechten Kotflügel.