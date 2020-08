Nach LKW-Brand : Mehrere Personen solidarisieren sich in Trier gegen Polizeimaßnahmen

Mehrere Personen solidarisieren sich in Trier gegen Polizeimaßnahmen

Trier Weil die Polizei einen ausgebrannten LKW abschleppen wollte, haben sich mehrere Personen in Trier gegen polizeiliche Maßnahmen solidarisiert. Die Situation konnte zwar bereinigt werden – Strafverfahren gibt es trotzdem.

Mehrere Menschen haben sich am vergangenen Dienstag in Trier gegen polizeiliche Maßnahmen solidarisiert. Das teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Gegen 21.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden LKW auf einem Parkplatz im Trierer Westen gerufen.