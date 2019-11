Polizei : Mehrere Polizeidienststellen telefonisch nicht erreichbar

Trier Seit dem frühen Dienstagmorgen können mehrere Polizeidienststellen in der Region Trier nicht über die regulären Telefonnummern erreicht werden. Die Notrufleitungen sind jedoch nicht betroffen und funktionieren ordnungsgemäß.

Die Polizei rät daher: Nutzen Sie die 110 bitte nur in dringenden Notfällen! Wählen Sie für den Fall, dass die 110 nicht funktioniert, bitte die 0651/9779 7979.

Nach aktuellem Stand sind die Dienststellen in Schweich, Daun, Hermeskeil, Birkenfeld und Baumholder sowie die Polizei- und Kriminalinspektionen in Idar-Oberstein betroffen. Auch in anderen Landesteilen wie im Raum Koblenz und Kaiserslautern gibt es Störungen. Der Grund für die Telefonprobleme ist derzeit noch unklar.