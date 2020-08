Vorfahrt missachtet, über Regenrost gefallen : Mehrere Radfahrer bei Unfällen rund um Wittlich verletzt

Foto: Polizei Bitburg

Wittlich Marodes Regenrost, missachtete Vorfahrt: Mehrere Menschen sind bei Unfällen im Räum Wittlich verletzt worden.

Gleich mehrere Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, sind in den vergangenen Tagen nach Mitteilung der Polizei rund um Wittlich passiert.

Am Montag, 24. August, wurde ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Gladbach verletzt. Gegen 17.10 Uhr fuhr das achtjährige Mädchen mit einem Fahrrad aus einer Seitengasse auf die Peter-Mergen-Straße, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten und stieß mit dem vorbeifahrenden Auto zusammen. Der glücklicherweise langsam fahrende Fahrer konnte den Unfall trotz bremsen nicht verhindern. Das Mädchen wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In Bausendorf hat sich am Dienstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Wegen eines plötzlichen technischen Defekts verlor er in der Kondelstraße die Kontrolle über sein Zweirad und fiel. Beim Sturz verletzte er sich an der linken Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Fahrradfahrer sind am gleichen Tag auf dem Mosel-Maare-Radweg in Höhe Wallscheid zusammengestoßen.

Ein Mann und eine Frau fuhren gegen 11.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Laufeld, als ihnen ein Radfahrer entgegenkam. Um auszuweichen beschleunigte der Mann, vor seine Frau zu fahren. Beim Wiedereinscheren nach rechts achtete er allerdings nicht auf genügend Abstand, so dass sich sein Hinterrad und das Vorderrad seiner Begleiterin berührten.

Durch diese Berührung fiel die Frau und verletzte sich an Kopf, Schulter, Becken und Knien.

Ebenfalls ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 14.05 Uhr in der Kalkturmstraße in Wittlich mit einem Auto zusammengestoßen. Der Radfahrer, der auf die Kalkturmstraße einfahren wollte, missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Autos, so dass sie kollidierten.Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich diverse Prellungen zu, er wurde ins Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden.