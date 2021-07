Blaulicht : Mehrere Unfälle aufgrund von Starkregen am Autobahnkreuz Wittlich - Vier Schwerverletzte und eine Leichtverletzte

Mehrere Unfälle aufgrund von Starkregen am Autobahnkreuz Wittlich - Vier Schwerverletzte und eine Leichtverletzte

Wittlich Rund um das Autobahnkreuz Wittlich ist es am Freitag, zwischen 12.15 Uhr und 13.40 Uhr zu insgesamt drei Verkehrsunfällen gekommen. Der Grund: Starkregen. Hier sind die Einzelheiten.

Laut Polizei war um 12.15 Uhr eine 34-jährige Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg mit ihrem Auto auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Fintenkapelle kam sie mit ihrem Fahrzeug bei Regen ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen in Querstellung zur Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.