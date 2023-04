Polizeieinsätze an Ostern Mehrere Unfälle wegen Alkohol am Steuer - Ein Fahrer mit fast drei Promille unterwegs

Gegen 23.20 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei Wittlich , dass ein Auto an der L 52 bei Klausen in einen Straßengraben gefahren war. Auch dort stellte die Polizei bei dem 29-jährigen Autofahrer eine deutliche Alkoholisierung fest - in dem Fall knapp drei Promille.