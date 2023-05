Übersicht Mehrere Unfälle im Gebiet der Polizei Schweich

Trittenheim: Ein 23-jähriger Autofahrer und ein 49-jähriger Motorradfahrer fuhren am Nachmittag in der genannten Reihenfolge hintereinander die L 148 aus Trittenheim kommend in Fahrtrichtung Leiwen. Aus bislang ungeklärten Gründen machte der Autofahrer eine Vollbremsung bis zum Stillstand. Der dahinterfahrende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto. Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.