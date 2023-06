Autos und Motorrad Zahlreiche Unfälle in der Vulkaneifel – mehrere Menschen verletzt

Am Abend meldete sich ein 19-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein. Er gab an, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ihn mit einem weißen Audi im Bereich der L 26 in Gerolstein überholt und dabei touchiert habe. Der Audi-Fahrer habe im Anschluss seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise dazu werden erbeten an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260.