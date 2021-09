Blaulicht : Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A60 bei Landscheid

Landscheid Mehrere Personen sind bei einem Unfall auf der Autobahn bei Landscheid verletzt worden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der A 60 von Spangdahlem kommend in Richtung Wittlich genau in der Ausfahrt Landscheid. Nach Informationen der Polizei befuhr ein mit vier Personen besetzter PKW die A 60 von Spangdahlem in Richtung Wittlich und wollte die Ausfahrt Landscheid nehmen.