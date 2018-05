Mehrere Verletzte bei Unfall auf der K 65 nahe Baustert

Gleich mehrere Verletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Pfingstsonntag gegen 16.50 Uhr auf der K 65 zwischen Baustert und Berghausen gegeben. Von Agentur Siko

Gleich mehrere Verletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Pfingstsonntag gegen 16.50 Uhr auf der K 65 zwischen Baustert und Berghausen gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein VW Golf aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt – darunter auch Kinder. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Polizei Bitburg sowie das DRK aus Neuerburg und Bitburg mit Notarzt.