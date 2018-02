Mehrere Verletzte und Stau nach Zusammenstoß auf der B 51 bei Sirzenich

Nach ersten Informationen der Polizei kam es am Abend zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen an der Auffahrt von der B 51 zur A 64 bei Trierweiler-Sirzenich in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Dabei sollen acht Personen verletzt worden sein, davon einige schwer. Die Autobahnauffahrt ist an der Unfallstelle gesperrt. Im Bereich der B 51 hat sich ein erheblicher Stau gebildet. Die Polizei rät Autofahrern, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.