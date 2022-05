Blaulicht : Brand in einem Sägewerk – Zwei Menschen leicht verletzt (Update)

Foto: TV/Agentur Siko

Schweich In einem Sägewerk in Schweich steht ein Gebäude in Flammen.

In Schweich-Issel bekämpft die Feuerwehr weiter den Brand, der in einem Sägewerk ausgebrochen ist. Eine der Lagerhallen stand nach Auskunft der Schweicher Polizei voll in Flammen.

Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet haben. Nach kurzer ärztlicher Untersuchung sei jedoch klar gewesen, dass sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen. „Die Lage ist im Griff. Es besteht keine Gefahr für Anwohner und benachbarte Gebäude“, sagt Christian Weiler von der Schweicher Polizeiinspektion.

Brandursache noch unklar

Zur Brandursache lässt sich aktuell noch nichts sagen. Erst wenn die Löscharbeiten abgeschlossen sind, könne die Kriminalpolizei vor Ort nach den Ursachen des Feuers suchen.

Betroffen ist eine Betriebsstätte des Sägewerks. Mehrere Wehren sind vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt, aus Schweich, Issel, Föhren und Kenn. Zudem sind DRK und Polizei Schweich im Einsatz.

Der Alarm war um 15.23 Uhr eingegangen. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Eine Halle stand laut Polizei „im Vollbrand“.

Auch im Jahr 2000 brannte es in dem Sägewerk

Den Isseler Betrieb, der Nadelholz verarbeitet, gibt es bereits seit 1920. „Das Sägewerk wurde in mehreren Schritten zu einem Betrieb mit zeitgemäßer Technologie umgebaut, bis es am 15. November 2000 abbrannte“, liest man auf der Webseite des Unternehmens.