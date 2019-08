Feuerwehr : Bullay: Brand in Mehrfamilienhaus

Foto: TV/Frank Göbel

Bullay Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Bullay ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Das Feuer brach beim Kochen in der Küche des Gebäudes aus. Alle Bewohner konnte sich rechtzeitig aus dem Haus begeben, berichtet die Polizei. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt.