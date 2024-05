Polizei sucht Zeugen Autofahrer schlägt Radfahrer nach Unfall ins Gesicht

Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, kam es bereits am Dienstag, 7. Mai, zu einem Unfall mit anschließender Körperverletzung. Gegen 6.45 Uhr sei es in Mehring, Moselblick, zu einem Unfall zwischen einem 62-jährigen Radfahrer und einem Auto gekommen, bei dem geringer Sachschaden entstand. Nach dem Unfall sei es zu einem Wortgefecht zwischen dem 50-jährigen Autofahrer und dem Radfahrer gekommen. Dabei soll der Autofahrer laut Polizeibericht dem Radfahrer ins Gesicht geschlagen haben. Dieser erlitt eine leichte, blutende Verletzung an der Lippe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Schweich, 06502/91570.