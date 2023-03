Sachbeschädigung Verwüstung von Sport- und Grillanlage in Mehring mit hohem Sachschaden

Mehring · Zwei Nächte in Folge haben bisher unbekannte Täter in Mehring randaliert. Dabei ist an zwei Orten ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.

16.03.2023, 10:32 Uhr

