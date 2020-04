Meilbrück Mehrere Menschen sind bei einer Kollision auf der B51 zwischen Meilbrück und Helenberg verletzt worden. Mittlerweile ist bekannt, wie es zu dem Unfall kam.

Fünf Menschen sind bei dem Zusammenstoß eines LKW mit einem PKW am Freitag schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der B51 bei Meilbrück.

Nach Polizeiangaben und Zeugenaussagen erlitt der Fahrer eines Sattelschleppers beim Befahren der B51 in Richtung Bitburg offenbar einen Schwächeanfall. Zeugen beobachteten, dass der Sattelzug gegen 14.25 Uhr ganz langsam von seinem Kurs in Richtung Bitburg abwich und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Kurz vor der Abfahrt Meckel prallte der Sattelschlepper zunächst gegen einen mit vier Personen besetzten PKW und im Anschluss in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Verkehrsteilnehmer, die den Verlauf mitbekommen hatten, kümmerten sich umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen um die Verletzten. Den LKW-Fahrer fanden die Zeugen zunächst bewusstlos hinter seinem Steuerrad vor und kümmerten sich um ihn.

Am Unfallort waren nach Polizeiangaben zwei Notärzte, mehrere Rettungswagen des DRK und Malteser Hilfsdienstes, der Rettungshubschrauber Christoph 16, die Feuerwehren aus Meckel und der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur zusammen mit der Polizei Bitburg im Einsatz.

Die B 51 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Umleitungen wurden umgehend zusammen mit Unterstützung des Landesbetrieb Mobilität, der Feuerwehr und Polizei eingerichtet. Aus Richtung Trier staute sich der Verkehr auf einer langen Strecke. Am LKW entstand schwerer Sachschaden, am PKW Totalschaden.