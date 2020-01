Polizeikontrolle : Ampel-Sünden, Beleidigungen und andere Verstöße

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Beim regelmäßigen Verkehrskontrolltag in Trier hat die Polizei am Dienstag unter anderem ein Auto angehalten, in dem zwei Säuglinge nicht gesichert waren.

Die Babys waren sechs Monate alt und wurden, laut Polizeibericht, in dem Auto „ohne Sicherung befördert“.

Insgesamt stoppte die Polizei am so genannten Trier Tag, dem regelmäßigen Verkehrskontrolltag, rund 50 Autos. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Gegen elf Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie während der Fahrt ihre Handys nutzten. Sieben Autofahrer waren bei Rot über die Ampel gefahren, auch gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In einem Fall sei durch die Missachtung des Ampelsignals ein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, teilt die Polizei mit.