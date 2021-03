Feuer in der Nacht : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Arenrath - Feuer ist unter Kontrolle

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Arenrath - Feuer ist unter Kontrolle

Feuer in der Nacht

Arenrath Bei einem Brand in der Nacht zum Dienstag ist in Arenrath ein Mensch ums Leben gekommen. Das G´Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist es am frühen Morgen in einer Wohnung der Hauptstraße 32 in Arenrath zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen.